Кучеров набрал 6 очков и помог «Тампе» разгромить «Калгари»
«Тампа» крупно обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал 5 голевых передач. Его признали первой звездой встречи. Теперь у него 44 (14+30) очка в 25 играх этого сезона.
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.
«Тампа» набрала 32 очка в 27 матчах и поднялась на 7-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 33 очка в 30 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 3:8 (1:1, 2:3, 0:4)
Голы: Юбердо — 11, 4:42 — 1:0. Кучеров — 14, 18:40 — 1:1. Гюнцель — 14 (Мозер, Кучеров), 26:25 — 1:2. Пойнт — 19 (бол., Кучеров, Раддиш), 27:55 — 1:3. Чирелли — 12 (бол., Пойнт, Кучеров), 31:05 — 1:4. Кадри — 10 (Юбердо, Бол), 32:14 — 2:4. Зари — 7 (Коулмэн), 34:50 — 3:4. Хагель — 13 (Чирелли), 40:43 — 3:5. Гюнцель — 15 (бол., Кучеров, Пойнт), 51:34 — 3:6. Джики — 5 (Хагель, Чирелли), 53:24 — 3:7. Гюнцель — 16 (Пойнт, Кучеров), 57:21 — 3:8.
Вратари: Владарж — Василевский.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 22 (9+7+6) — 26 (9+8+9).
Наши: Кузьменко (15.01/0/-1), Мироманов (19.47/1/-3) — Кучеров (19.11/1/+2).
13 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 028 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|3
|Бостон
|31
|15
|16
|33
|4
|Тампа-Бэй
|27
|15
|12
|32
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|5 : 4
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|2 : 3 ОТ
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 4
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|1 : 4
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|1 : 7
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|3 : 8
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|1 : 4
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|4 : 0
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|5 : 1