«Калгари» стал победителем Тихоокеанского дивизиона

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» (4:2).

Благодаря этой победе «Флэймз» стали чемпионами Тихоокеанского дивизиона. «Калгари» в восьмой раз в истории франшизы и впервые с сезона 2018/19 победил в дивизионе.

Также «Калгари» — единственная канадская команда, которая несколько раз выигрывала дивизион за последнее десятилетие.

«Калгари» со 106 очками занимает второе место в Западной конференции, опережая «Эдмонтон» в Тихоокеанском дивизионе на 10 очков.