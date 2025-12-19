«Калгари» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд (дубль), Назем Кадри и Мэтт Коронато, у гостей — Чендлер Стивенсон и Каапо Какко.

«Сиэтл» потерпел четвертое поражение подряд. С 30 очками после 32 игр он занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Калгари» (32 очка после 35 матчей) располагается на 13-м месте.

В следующем матче «Сиэтл» 21 декабря сыграет на выезде с «Сан-Хосе». «Калгари» в тот же день примет «Вегас».

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