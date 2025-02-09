«Калгари» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» в гостях обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

В составе «Кракен» отметились Шейн Райт, Андре Бураковски и решивший исход встречи Мэтти Бенирс.

У «Флэймз» отличились Морган Фрост и Назем Кадри

«Сиэтл» набрал 52 очка и занимает 13-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 9-м с 60 баллами.