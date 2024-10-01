«Калгари» обыграл «Сиэтл» в овертайме благодаря голевой передаче Кузьменко

«Калгари» дома победил «Сиэтл» в выставочном матче НХЛ- 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забили Брэйден Пахал, Блэйк Коулман и Сэмюэль Хонзек. У гостей отличились Ээли Толванен, Вилле Оттавайнен и Шейн Райт.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Флэймз» Назем Кадри с передачи российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Калгари» проведет следующий предсезонный матч 3 октября против «Виннипега». «Сиэтл» в тот же день встретится с «Эдмонтоном».