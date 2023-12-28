«Сиэтл» обыграл «Калгари» и одержал третью победу подряд

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«Сиэтл» обыграл «Калгари» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей забросили Кайлер Ямамото и Александр Веннберг, единственный гол хозяев на счету Назема Кадри.

«Сиэтл» одержал третью победу подряд, команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 35 очками в 36 матчах.

«Калгари» идет на 12-й строчке с 33 очками в 35 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сиэтл» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ямамото — 7 (Данн, Ларссон), 2:24 — 0:1. Кадри — 9 (бол., Шарангович), 8:09 — 1:1. Веннберг — 5 (Маккэн, Борген), 46:00 — 1:2.

Вратари: Маркстрем (58:19 — 59:17, 59:20) — Дриджер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (7+13+17) — 21 (8+5+8).

28 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.