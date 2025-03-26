«Калгари» в овертайме обыграл «Сиэтл»

«Калгари» на своем льду переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Флэймз» одержали четвертую победу подряд.

У хозяев дубль оформил Назем Кадри, а также по одной шайбе забросили Расмус Андерссон и Адам Клапка. У «Кракен» голы забили Джейден Шварц, Тай Картье и Джордан Эберле.

«Калгари» набрал 79 очков в 70 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 66 очков в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Клапка — 2 (Руни, Мироманов), 10:58 — 1:0. Шварц — 21 (бол., Маккэн, Бураковски), 30:25 — 1:1. Картье — 5 (Данн), 38:42 — 1:2. Кадри — 27 (бол., Юбердо, Фрост), 53:42 — 2:2. Андерссон — 10 (Коронато), 55:49 — 3:2. Эберле — 9 (Бенайерс, Шварц), 58:30 — 3:3. Кадри — 28 (Коронато), 63:58 — 4:3.

Вратари: Вольф — Даккорд.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 37 (9+10+14+4) — 29 (8+12+6+3).

Наши: Мироманов (12.33/0/+1) — -.

26 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.