«Калгари» в овертайме обыграл «Сиэтл»
«Калгари» на своем льду переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Флэймз» одержали четвертую победу подряд.
У хозяев дубль оформил Назем Кадри, а также по одной шайбе забросили Расмус Андерссон и Адам Клапка. У «Кракен» голы забили Джейден Шварц, Тай Картье и Джордан Эберле.
«Калгари» набрал 79 очков в 70 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 66 очков в 72 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Голы: Клапка — 2 (Руни, Мироманов), 10:58 — 1:0. Шварц — 21 (бол., Маккэн, Бураковски), 30:25 — 1:1. Картье — 5 (Данн), 38:42 — 1:2. Кадри — 27 (бол., Юбердо, Фрост), 53:42 — 2:2. Андерссон — 10 (Коронато), 55:49 — 3:2. Эберле — 9 (Бенайерс, Шварц), 58:30 — 3:3. Кадри — 28 (Коронато), 63:58 — 4:3.
Вратари: Вольф — Даккорд.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 37 (9+10+14+4) — 29 (8+12+6+3).
Наши: Мироманов (12.33/0/+1) — -.
26 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -