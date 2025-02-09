«Сиэтл» в овертайме переиграл «Калгари»

«Сиэтл» на выезде победил «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Каркен» отличились Шейн Райт, Андре Бураковски и решивший исход встречи Мэтти Бенирс.

За «Флэймз» шайбы забросили Морган Фрост и Назем Кадри.

«Сиэтл» набрал 52 очка в 57 играх и занимает 13-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 9-м с 60 баллами в 55 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сиэтл» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Фрост — 13 (Шарангович, Уигар), 22:22 — 1:0. Кадри — 19 (Юбердо, Мироманов), 46:37 — 2:0. Райт — 12 (Ларссон, Бураковски), 53:12 — 2:1. Бураковски — 5 (Райт), 55:19 — 2:2. Бенайерс — 13 (бол., Данн, Стивенсон), 62:58 — 2:3.

Вратари: Вольф — Даккорд.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (9+13+7+0) — 28 (10+5+12+1).

Наши: Мироманов (19.07/2/+2) — -.

9 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.