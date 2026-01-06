«Сиэтл» одержал победу над «Калгари»

«Сиэтл» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Голы «Кракен» забили Мэттью Бенирс, Фредерик Годро, Винс Данн, Шейн Райт и Джейкоб Мелансон. За «Флэймз» единственную шайбу забросил Адам Клапка.

«Сиэтл» одержал третью победу подряд и седьмую — в последних восьми играх. Команда с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» с 40 очками располагается на 14-й строчке.

Следующий матч «Сиэтл» проведет 7 января дома против «Бостона», а «Калгари» 8 января на выезде сыграет с «Монреалем».