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6 января, 08:05

«Сиэтл» одержал победу над «Калгари»

Алина Савинова

«Сиэтл» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Голы «Кракен» забили Мэттью Бенирс, Фредерик Годро, Винс Данн, Шейн Райт и Джейкоб Мелансон. За «Флэймз» единственную шайбу забросил Адам Клапка.

«Сиэтл» одержал третью победу подряд и седьмую — в последних восьми играх. Команда с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» с 40 очками располагается на 14-й строчке.

Следующий матч «Сиэтл» проведет 7 января дома против «Бостона», а «Калгари» 8 января на выезде сыграет с «Монреалем».

НХЛ. Регулярный чемпионат
6 января, 05:30. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Сиэтл

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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
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6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
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3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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