Хет-трик Ткачака принес «Калгари» победу над «Сиэтлом»
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:3.
Хет-трик в составе «Флэймз» оформил Мэттью Ткачак.
После этого матча «Калгари» с 99 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сиэтл» с 52 очками — на предпоследней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сиэтл» — 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)
Голы: Донато — 15 (Бенайерс, Данн), 14:13 — 0:1. Ткачак — 35 (Хэнифин, Андерссон), 16:51 — 1:1. Раск — 7 (Гурд, Линд), 23:06 — 1:2. Ларссон — 7 (Веннберг, Донской), 37:10 — 1:3. Ткачак — 36 (бол., Годро, Андерссон), 43:10 — 2:3. Манджапане — 31 (Линдхольм, Маккей), 45:33 — 3:3. Хэнифин — 8 (бол., Стоун, Баклунд), 54:10 — 4:3. Ткачак — 37 (п.в., Годро), 59:17 — 5:3.
Вратари: Маркстрем (Владарж, 36:00) — Дриджер (58:41 — 59:17).
Штраф: 4 — 20.
Броски: 31 (12+9+10) — 22 (8+7+7).
Наши: Задоров (22.24/1/0) — -.
13 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|73
|23
|50
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|72
|44
|28
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|72
|41
|31
|86
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|13.04
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|9 : 2
|13.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 5
|13.04
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|13.04
|02:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4 Б
|13.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|1 : 4
|13.04
|03:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 1
|13.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|1 : 0 ОТ
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 5
|13.04
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|5 : 3
|13.04
|04:30
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|13.04
|05:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|- : -
|13.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.12