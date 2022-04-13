Хет-трик Ткачака принес «Калгари» победу над «Сиэтлом»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:3.

Хет-трик в составе «Флэймз» оформил Мэттью Ткачак.

После этого матча «Калгари» с 99 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сиэтл» с 52 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сиэтл» — 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)

Голы: Донато — 15 (Бенайерс, Данн), 14:13 — 0:1. Ткачак — 35 (Хэнифин, Андерссон), 16:51 — 1:1. Раск — 7 (Гурд, Линд), 23:06 — 1:2. Ларссон — 7 (Веннберг, Донской), 37:10 — 1:3. Ткачак — 36 (бол., Годро, Андерссон), 43:10 — 2:3. Манджапане — 31 (Линдхольм, Маккей), 45:33 — 3:3. Хэнифин — 8 (бол., Стоун, Баклунд), 54:10 — 4:3. Ткачак — 37 (п.в., Годро), 59:17 — 5:3.

Вратари: Маркстрем (Владарж, 36:00) — Дриджер (58:41 — 59:17).

Штраф: 4 — 20.

Броски: 31 (12+9+10) — 22 (8+7+7).

Наши: Задоров (22.24/1/0) — -.

13 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.