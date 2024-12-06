«Калгари» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Калгари» — 4:3.

В составе гостей 3 (1+2) очка набрал Роберт Томас, еще по шайбе забросили Карл Болдюк, Павел Бучневич и Колтон Парэйко. У «Флэймз» отличились Джейкоб Пеллетье, Мэтт Коронато и Маккензи Уигар.