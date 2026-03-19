Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
19 марта, 07:28

«Калгари» по буллитам обыграл «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Калгари» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Игра прошла на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

В основнове время у «Флэймз» забил Коннор Зари, а у «Блюз» — Дилан Холлоуэй. Победный буллит на счету Джоэла Фараби.

Также в серии буллитов забил российский нападающий Матвей Гридин. 20-летний россиянин забил в левый от голкипера угол ворот.

«Калгари» набрал 61 очко в 68 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 65 очков в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 марта, 04:30. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Сент-Луис
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 44 25 94
2 Питтсбург 68 34 34 84
3 Коламбус 68 36 32 83
4 Айлендерс 69 39 30 83
5 Филадельфия 68 33 35 78
6 Вашингтон 70 35 35 78
7 Нью-Джерси 69 35 34 72
8 Рейнджерс 69 28 41 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 69 43 26 92
2 Тампа-Бэй 67 42 25 88
3 Монреаль 68 37 31 84
4 Бостон 69 38 31 84
5 Детройт 69 38 31 84
6 Оттава 68 35 33 79
7 Флорида 69 34 35 71
8 Торонто 70 29 41 71
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 45 23 100
2 Даллас 68 43 25 96
3 Миннесота 70 39 31 90
4 Юта 69 36 33 78
5 Нэшвилл 68 31 37 71
6 Виннипег 68 28 40 67
7 Сент-Луис 68 27 41 65
8 Чикаго 69 26 43 64
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 68 37 31 78
2 Эдмонтон 70 34 36 77
3 Вегас 69 31 38 76
4 Лос-Анджелес 68 28 40 72
5 Сиэтл 68 31 37 71
6 Сан-Хосе 67 32 35 70
7 Калгари 69 28 41 63
8 Ванкувер 68 21 47 50
21.03 02:00 Торонто – Каролина 3 : 4 ОТ
21.03 02:00 Вашингтон – Нью-Джерси 2 : 1
21.03 03:30 Чикаго – Колорадо 1 : 4
21.03 04:00 Калгари – Флорида 4 : 1
21.03 05:00 Юта – Анахайм - : -
21.03 20:00 Питтсбург – Виннипег - : -
21.03 21:00 Нэшвилл – Вегас - : -
21.03 23:00 Лос-Анджелес – Баффало - : -
21.03 23:00 Сан-Хосе – Филадельфия - : -
21.03 23:00 Миннесота – Даллас - : -
