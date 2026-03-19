«Калгари» по буллитам обыграл «Сент-Луис»

«Калгари» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Игра прошла на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

В основнове время у «Флэймз» забил Коннор Зари, а у «Блюз» — Дилан Холлоуэй. Победный буллит на счету Джоэла Фараби.

Также в серии буллитов забил российский нападающий Матвей Гридин. 20-летний россиянин забил в левый от голкипера угол ворот.

«Калгари» набрал 61 очко в 68 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 65 очков в 68 играх.