«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Калгари», Бучневич забил гол
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Калгари» со счетом 4:3.
В составе гостей 3 (1+2) очка набрал Роберт Томас, еще по шайбе забросили Карл Болдюк, Павел Бучневич и Колтон Парэйко. У «Флэймз» отличились Джейкоб Пеллетье, Мэтт Коронато и Маккензи Уигар.
После этого матча «Сент-Луис» с 28 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Калгари» с 31 очком — на шестой строчке.
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«Калгари» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Болдюк — 3 (бол., Шенн, Броберг), 12:49 — 0:1. Томас — 4 (Нейберс, Сутер), 14:49 — 0:2. Пеллетье — 1 (Ломберг, Мироманов), 15:04 — 1:2. Коронато — 7 (бол., Зари, Уигар), 25:23 — 2:2. Бучневич — 7 (Томас, Броберг), 46:00 — 2:3. Уигар — 4 (Юбердо), 47:06 — 3:3. Парэйко — 5 (Томас, Холлоуэй), 62:25 — 3:4.
Вратари: Владарж — Биннингтон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 39 (14+9+15+1) — 24 (8+9+4+3).
Наши: Мироманов (19.02/0/+2) — Бучневич (20.22/4/+2), Торопченко (10.47/1/0).
6 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17060 зрителей.
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|6.12
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Филадельфия – Флорида
|5 : 7
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Оттава – Детройт
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|6.12
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Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|8 : 1
|6.12
|03:00
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Баффало – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|6.12
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|3 : 0
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|2 : 5
|6.12
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|6 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ