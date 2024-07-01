«Калгари» сделал квалификационные предложения Охотюку и Кузнецову

Российские защитники «Калгари» Ян Кузнецов и Никита Охотюк получили квалификационные предложения от «Флэймз», сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Охотюк в прошлом сезоне провел за «Сан-Хосе» и «Калгари» 52 матча и набрал 9 (1+8) очков. В мае «СЭ» сообщал, что хоккеист достиг договоренности о переходе в ЦСКА.

На счету 22-летнего Кузнецова 1 матч в НХЛ за «Флэймз». В АХЛ он провел 63 игры и набрал 13 (5+8) очков.