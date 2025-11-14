«Калгари» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Голы забили Блэйк Коулмэн и Самуэль Гонзек.

«Калгари» (12 очков после 19 матчей) замыкает таблицу Западной конференции. «Сан-Хосе» (19 очков после 18 игр) идет на 11-м месте.

