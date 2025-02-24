«Калгари» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Калгари» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

После этого матча «Сан-Хосе» с 37 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Калгари» с 62 очками — на девятой строчке.