«Калгари» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

После этого матча «Калгари» с 92 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 51 очком — на последней строчке.