«Сан-Хосе» проиграл «Калгари», Аскаров сделал 34 сэйва

«Калгари» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулмэн и Самуэль Гонзек.

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Калгари» прервал трехматчевую серию поражений и с 12 очками в 19 матчах идет последним в Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает 10-ю строчку — 19 очков в 18 играх.