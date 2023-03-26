«Калгари» в результативном матче обыграл «Сан-Хосе», у Задорова «+3»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:3.

В составе «Флэймз» дубль оформил Тайлер Тофолли, еще по голу забили Уокер Дуэр, Назем Кадри и Маккензи Уигар, защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «+3». У «Шаркс» отличились Логан Кутюр, Нико Штурм и Мартин Каут, у форварда Александра Барабанова «-1».

После этого матча «Калгари» с 81 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 53 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Голы: Уигар — 4, 4:09 — 1:0. Тоффоли — 30 (Линдхольм, Юбердо), 7:13 — 2:0. Кутюр — 25 (Карлссон, Агоццино), 14:25 — 2:1. Штурм — 14 (Грегор, Карлссон), 24:52 — 2:2. Каут — 3 (Лоренц, Линдблом), 25:14 — 2:3. Дуэр — 5 (Льюис), 25:39 — 3:3. Кадри — 22 (Дуэр, Лучич), 45:45 — 4:3. Тоффоли — 31 (п.в.), 58:50 — 5:3.

Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (57:59 — 58:50).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (7+13+10) — 31 (10+8+13).

Наши: Задоров (22.27/2/+3) — Барабанов (19.01/0/-1).

25 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.