Хет-трик Задорова принес «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

«Калгари» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Шаркс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский защитник Никита Задоров оформил хет-трик. Теперь на его счету в этом сезоне 14 голов.

«Калгари» набрал 93 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет 14-м — 60 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Грегор — 9 (Шимек), 10:26 — 0:1. Задоров — 12 (Манджапане, Баклунд), 33:36 — 1:1. Задоров — 13 (Уигар, Кадри), 44:01 — 2:1. Задоров — 14 (п.в.), 59:00 — 3:1.

Вратари: Вольф — Кяхкенен (57:26 — 59:00).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 49 (14+12+23) — 24 (9+4+11).

Наши: Задоров (20.37/5/+3) — Кныжов (14.47/0/+1), Свечников (12.27/0/-1).

13 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.