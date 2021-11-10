«Сан-Хосе» выиграл у «Калгари». Барабанов забросил одну шайбу

«Калгари» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Флэймз» потерпели третье поражение в последних пяти встречах.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал первым для него в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Барабанов — 1 (Бернс, Хилл), 20:47 — 0:1. Лучич — 5 (Манджапане, Дюбе), 21:17 — 1:1. Кутюр — 5 (Хатакка, Мелош), 44:18 — 1:2. Хертл — 6 (п.в., Бернс), 58:57 — 1:3. Дален — 6 (п.в.), 59:19 — 1:4.

Вратари: Маркстрем (58:20 — 58:57, 59:12 — 59:19) — Хилл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (8+19+11) — 26 (4+8+14).

Наши: Задоров (18.10/3/-1) — Барабанов (17.04/1/0).

10 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.