«Калгари» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на своем льду переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Флэймз» стали Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари.

За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли.

«Калгари» с 25 очками располагается на 4-й строчке Западной конференции, «Рейнджерс» набрали 25 очков и занимают 5-е место на «Востоке».