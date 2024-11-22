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Сегодня, 07:52

«Калгари» победил «Рейнджерс», Шестеркин сделал 46 сэйвов

Даниил Аршавский
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«Калгари» одержал победу над «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Флэймз» отличились Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари.

Авторами голов «Рейнджерс» стали Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 46 из 49 бросков соперников по своим воротам.

«Калгари» набрал 25 очков и располагается на 4-й строчке Западной конференции, «Рейнджерс» с 25 очками занимает 5-е место на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Коронато — 6 (Шарангович, Уигар), 7:26 — 1:0. Шарангович — 3 (бол., Уигар, Коронато), 28:29 — 2:0. Лафренье — 8 (Труба, Линдгрен), 36:37 — 2:1. Куилль — 7 (Миллер, Фокс), 36:53 — 2:2. Зари — 4 (Юбердо, Уигар), 50:35 — 3:2.

Вратари: Вольф — Шестеркин.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 49 (20+17+12) — 29 (5+14+10).

Наши: Кузьменко (14.04/2/-1), Мироманов (19.15/2/0) — Панарин (20.11/3/+1).

22 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17033 зрителя.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 28
2 Нью-Джерси 22 13 9 28
3 Вашингтон 19 13 6 27
4 Рейнджерс 18 12 6 25
5 Айлендерс 20 7 13 19
6 Коламбус 19 8 11 18
7 Филадельфия 20 8 12 18
8 Питтсбург 21 7 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 18 10 8 22
4 Бостон 21 9 12 21
5 Баффало 19 9 10 19
6 Детройт 19 8 11 18
7 Оттава 19 8 11 17
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 19 13 6 29
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 20 11 9 22
5 Сент-Луис 21 9 12 19
6 Юта 19 7 12 17
7 Чикаго 20 7 13 15
8 Нэшвилл 20 6 14 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 12 8 26
2 Калгари 20 11 9 25
3 Лос-Анджелес 20 10 10 23
4 Эдмонтон 21 10 11 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 20 10 10 21
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 22 6 16 17
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Вашингтон – Колорадо
 1 : 2
22.11 03:00
Оттава – Вегас
 2 : 3
22.11 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
22.11 03:00
Бостон – Юта
 1 : 0
22.11 03:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 7 : 6 ОТ
22.11 03:00
Детройт – Айлендерс
2 : 1
22.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 3 : 2 Б
22.11 04:30
Чикаго – Флорида
 3 : 1
22.11 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 3 : 5
22.11 05:00
Калгари – Рейнджерс
3 : 2
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