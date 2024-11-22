«Калгари» победил «Рейнджерс», Шестеркин сделал 46 сэйвов
«Калгари» одержал победу над «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
За «Флэймз» отличились Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари.
Авторами голов «Рейнджерс» стали Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 46 из 49 бросков соперников по своим воротам.
«Калгари» набрал 25 очков и располагается на 4-й строчке Западной конференции, «Рейнджерс» с 25 очками занимает 5-е место на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Коронато — 6 (Шарангович, Уигар), 7:26 — 1:0. Шарангович — 3 (бол., Уигар, Коронато), 28:29 — 2:0. Лафренье — 8 (Труба, Линдгрен), 36:37 — 2:1. Куилль — 7 (Миллер, Фокс), 36:53 — 2:2. Зари — 4 (Юбердо, Уигар), 50:35 — 3:2.
Вратари: Вольф — Шестеркин.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 49 (20+17+12) — 29 (5+14+10).
Наши: Кузьменко (14.04/2/-1), Мироманов (19.15/2/0) — Панарин (20.11/3/+1).
22 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17033 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|22
|13
|9
|28
|3
|Вашингтон
|19
|13
|6
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Айлендерс
|20
|7
|13
|19
|6
|Коламбус
|19
|8
|11
|18
|7
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|18
|10
|8
|22
|4
|Бостон
|21
|9
|12
|21
|5
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|6
|Детройт
|19
|8
|11
|18
|7
|Оттава
|19
|8
|11
|17
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|19
|13
|6
|29
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|20
|11
|9
|22
|5
|Сент-Луис
|21
|9
|12
|19
|6
|Юта
|19
|7
|12
|17
|7
|Чикаго
|20
|7
|13
|15
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|12
|8
|26
|2
|Калгари
|20
|11
|9
|25
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|22
|6
|16
|17
|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|1 : 2
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|2 : 3
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|1 : 0
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|7 : 6 ОТ
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|2 : 1
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|3 : 1
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|3 : 5
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|3 : 2