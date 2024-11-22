«Калгари» и «Рейнджерс» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 22 ноября. Игра пройдет на крытой арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в городе Калгари (Канада) и начнется в 5.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Калгари» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флэймз» набрали 23 очка в 19-ти матчах и занимают пятое место в Западной конференции. «Нью-Йорк» располагается на пятой строчке на Востоке (у «Рейнджерс» — 25 очков в 17-ти играх).

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