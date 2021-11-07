«Калгари» разгромил «Рейнджерс», забросив шесть шайб в ворота Шестеркина

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:0.

4 (1+3) очка во встрече набрал Мэттью Ткачак, дубль на счету Джонни Годро, еще по шайбе забросили Шон Монахэн, Брэд Ричардсон и Милан Лучич. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 31 бросок, Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», у защитника «Флэймз» Никиты Задорова «+1».

После этого матча «Калгари» с 17 очками занимает второе место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 15 очками — на четвертой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Рейнджерс» — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Монахэн — 2 (бол., Ткачак, Линдхольм), 16:00 — 1:0. Ричардсон — 1 (Шилингтон, Льюис), 29:15 — 2:0. Годро — 3 (Ткачак, Хэнифин), 31:19 — 3:0. Годро — 4 (Ткачак), 46:42 — 4:0. Лучич — 4 (Дюбе, Манджапане), 53:13 — 5:0. Ткачак — 6 (Годро, Линдхольм), 54:56 — 6:0.

Вратари: Маркстрем — Шестеркин.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 37 (9+16+12) — 22 (6+8+8).

Наши: Задоров (19.31/1/+1) — Панарин (20.37/0/-1).

7 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.