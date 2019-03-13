"Калгари" разгромил "Нью-Джерси", забросив 9 шайб

"Калгари" переиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (9:4). Это седьмое кряду поражение "Дэвилз".
Российский защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Нью-Джерси" - 9:4 (1:2, 2:2, 6:0)
Голы: Годро - 31 (Монахэн, Линдхольм), 5:05 - 1:0. Коулман - 20, 16:03 - 1:1. Палмиери - 27 (Сиверсон), 18:18 - 1:2. Агостино - 4 (Батчер, Кэррик), 20:54 - 1:3. Беннетт - 12 (Джиордано, Райан), 27:17 - 2:3. Линдхольм - 27 (Монахэн, Годро), 30:13 - 3:3. Зэйджак - 16 (мен., Коулман, Грин), 37:49 - 3:4. Райан - 8 (Беннетт, Джиордано), 40:41 - 4:4. Годро - 32 (буллит), 41:01 - 5:4. Райан - 9 (Годро, Линдхольм), 42:37 - 6:4. Годро - 33 (Монахэн, Андерссон), 52:01 - 7:4. Монахэн - 31 (Годро, Линдхольм), 58:41 - 8:4. Ткачак - 30 (Фантенберг, Баклунд), 58:57 - 9:4.
Вратари: Риттих - Блэквуд.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 39 (11+11+17) - 26 (8+12+6).
Наши: - - Яковлев (19.21/1/-2).
13 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.