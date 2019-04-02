"Калгари" разгромил "Лос-Анджелес", Ковальчук отметился голевой передачей

"Лос-Анджелес" на своем льду проиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:7). "Флэймз" одержал третью победу кряду.
Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук сыграл в четвертом звене и отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Калгари" - 2:7 (2:2, 0:1, 0:4)
Голы: Райан - 11 (Кюлингтон, Хэтэуэй), 2:07 - 0:1. Клиффорд - 10 (Ковальчук, Амадио), 13:29 - 1:1. Беннетт - 13 (Янковски), 14:09 - 1:2. Браун - 22 (Даути, Копитар), 19:20 - 2:2. Годро - 36 (Монахэн), 26:46 - 2:3. Нил - 7 (Янковски), 40:13 - 2:4. Райан - 12 (Нил, Андерссон), 42:33 - 2:5. Манджапане - 8 (Вялимяки, Стоун), 48:30 - 2:6. Янковски - 13, 48:45 - 2:7.
Вратари: Куик (Кэмпбелл, 48:45) - Риттих.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 25 (8+11+6) - 30 (10+5+15).
Наши: Ковальчук (12.33/1/-2) - -.
2 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.