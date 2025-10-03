«Калгари» продлил контракт с главным тренером Хаской

«Калгари» продлил контракт с главным тренером Райаном Хаской на два года, сообщает клубная пресс-служба.

Сезон-2025/26 станет для 50-летнего канадца третьим в «Калгари». В плей-офф с этим тренером команда пока не пробивалась.

В сезоне-2024/25 «Калгари» занял 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.