«Калгари» продлил контракт с генеральным менеджером на несколько лет
00:52
«Калгари» заключил новый долгосрочный контракт с генеральным менеджером Брэдом Треливингом, информирует официальный сайт клуба. По сообщениям североамериканских СМИ, срок соглашения рассчитан на три года.
50-летний функционер работает с «Калгари» с 2014 года. В прошлом сезоне команда набрала в регулярном чемпионате 107 очков — это второй результат в истории клуба.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков