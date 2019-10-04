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«Калгари» продлил контракт с генеральным менеджером на несколько лет

00:52
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«Калгари» заключил новый долгосрочный контракт с генеральным менеджером Брэдом Треливингом, информирует официальный сайт клуба. По сообщениям североамериканских СМИ, срок соглашения рассчитан на три года.

50-летний функционер работает с «Калгари» с 2014 года. В прошлом сезоне команда набрала в регулярном чемпионате 107 очков — это второй результат в истории клуба.

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