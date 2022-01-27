«Калгари» повторил достижение 1989 года, сделав 62 броска по воротам соперника

«Калгари» разгромил «Коламбус» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флэймз» нанесли 62 броска по воротам соперника, что стало рекордом в истории клуба.

Кроме того, с 12 марта 1989 года ни одна команда в лиге не наносила столько бросков по воротам соперника за одну игру. Тогда такое количество бросков сделали игроки «Чикаго» в матче против «Питтсбурга» (5:6).

Больше бросков за один матч за последние 40 сезонов было сделано в 1984 году в матче «Хартфорд» — «Торонто» — 65.