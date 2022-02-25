«Калгари» после поражения от «Ванкувера» прервал рекордную победную серию

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Ванкуверу» со счетом 1:7.

Таким образом, «Флэймз» прервал победную серию из десяти матчей, что стало повторением рекорда франшизы. В последний раз «Калгари» выиграл 10 встреч подряд в сезоне-2016/17.

После этого матча «Калгари» с 66 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 56 очками — на 11-й строчке.