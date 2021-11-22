«Калгари» показал лучший результат в НХЛ за 92 года по матчам на ноль в 19 встречах

«Калгари» обыграл «Бостон» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмой «сухой матч» команды в текущем сезоне.

Всего команда провела 19 игр.

Такого результата «Калгари» помогли добиться пять шат-аутов голкипера команды Якоба Маркстрема и два — Даниэля Владаржа.

«Калгари» — шестой клуб в истории НХЛ, сыгравшей на ноль не менее семи раз в первых 19 матчах сезона.

Ранее подобного результата удавалось достичь «Сенаторс» (9 шатаутов в сезоне-1925/26), «Бостону» (7 в сезоне-1927/28), «Монреалю» (8 в сезоне-1928/29), «Нью-Йорк Американс» (7 в сезоне-1928/29) и «Рейнджерс» (7 в сезоне-1928/29).