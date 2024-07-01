«Калгари» подписал контракт с Мантой

Форвард Энтони Манта подписал контракт с «Калгари», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Манта провел за «Вашингтон» и «Вегас» 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 44 (23+21) очка. В трех играх плей-офф форвард не набрал ни одного очка.