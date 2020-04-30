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«Калгари» подписал контракт с Киннваллем

05:56
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«Калгари» объявил о подписании контракта-новичка с защитником «ХВ-71» Йоханнесом Киннваллем. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на два года.

— Я всегда мечтал подписать контракт с клубом НХЛ, — отметил Киннвалль. — Теперь это реальность. Я даже не могу в это поверить.

В этом сезоне Киннвалль сыграл в 51 матче и набрал 40 (11+29) очков.

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