«Калгари» подписал контракт с Киннваллем

«Калгари» объявил о подписании контракта-новичка с защитником «ХВ-71» Йоханнесом Киннваллем. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на два года.

— Я всегда мечтал подписать контракт с клубом НХЛ, — отметил Киннвалль. — Теперь это реальность. Я даже не могу в это поверить.

Done deal! Johannes Kinnvall is inked! pic.twitter.com/oXcBb4KnS5 — Calgary Flames (@NHLFlames) April 29, 2020

В этом сезоне Киннвалль сыграл в 51 матче и набрал 40 (11+29) очков.