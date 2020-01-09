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«Калгари» подписал контракт с Андерссоном на 27 миллионов долларов

03:42
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Защитник «Калгари» Расмус Андерссон подписал шестилетний контракт с клубом, сообщает официальный сайт «огоньков». За один сезон 23-летний швед получит 4,5 миллиона долларов.

Андерссон в 45 матчах набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-11». Он был выбран на драфте 2015 года под общим 53-м номером.

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