«Калгари» подписал контракт с Андерссоном на 27 миллионов долларов
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Защитник «Калгари» Расмус Андерссон подписал шестилетний контракт с клубом, сообщает официальный сайт «огоньков». За один сезон 23-летний швед получит 4,5 миллиона долларов.
Андерссон в 45 матчах набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-11». Он был выбран на драфте 2015 года под общим 53-м номером.
6? more years with Raz!— Calgary Flames (@NHLFlames) January 9, 2020
The #Flames have signed @RAndersson19 to a six-year contract extension! https://t.co/ateKCFFqVd
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