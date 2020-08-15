«Калгари» победил «Даллас» и повел в серии, Радулов и Гурьянов не смогли забить

«Калгари» обыграл «Даллас» со счетом 2:0 в третьем матче серии плей-офф НХЛ. «Флеймз» ведут в серии 2-1.

В составе победителей по шайбе забросили Микаэль Баклунд и защитник Джей Ти Броди.

Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов очков не набрали, отыграв по 15 и 17 минут соответственно. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 21 бросок из 23 по своим воротам.

НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. 1/4 финала конференции. Третий матч

«Калгари» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Баклунд — 3 (мен., Линдхольм), 25:58 — 1:0. Броди — 1 (Кин, Джиордано), 50:36 — 2:0.

Вратари: Тэлбот — Худобин (56:50 — 59:56).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (11+4+8) — 35 (8+16+11).

Наши: — - Гурьянов (16.53/1/-1), Радулов (17.48/3/0).

15 августа. Эдмонтон. Rogers Place.