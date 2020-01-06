«Калгари» по буллитам обыграл «Миннесоту»

«Миннесота» на своем льду уступила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Для «Флэймз» это вторая кряду победа.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 4:5 Б (3:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Фиала — 9 (бол., Сутер, Паризе), 5:01 — 1:0. Лучич — 4 (бол., Андерссон, Баклунд), 9:32 — 1:1. Фолиньо — 6 (Эрикссон Эк), 10:06 — 2:1. Хэмоник — 3 (Баклунд, Годро), 15:40 — 2:2. Фолиньо — 7 (Дамба, Канин), 19:14 — 3:2. Стоун — 2 (Броди, Райан), 41:55 — 3:3. Гринуэй — 5 (Сперджен, Сутер), 42:37 — 4:3. Джиордано — 5 (бол., Годро, Линдхольм), 54:32 — 4:4.

Победный буллит: Дюбе.

Вратари: Стэлок — Риттих.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (9+12+10+3) — 37 (14+10+13+0).

6 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.