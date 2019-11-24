«Калгари» по буллитам обыграл «Филадельфию»

«Калгари» выиграл у «Филадельфии» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победный буллит реализовал Мэттью Ткачак. В основное время у хозяев отличились Якуб Ворачек и Кевин Хэйс, у гостей — Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм.

«Калгари» набрал 25 очков и занимает девятое место. У «Филадельфии» 27 очков и восьмое место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Калгари» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Ворачек — 5 (Санхейм, Кутюрье), 33:26 — 1:0. Манджапане — 5 (Баклунд), 41:01 — 1:1. Хэйс — 6 (Фэраби), 56:14 — 2:1. Линдхольм — 11 (Андерссон, Годро), 58:37 — 2:2.

Победный буллит: Ткачак.

Вратари: Харт — Риттих (57:29 — 58:37).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (8+18+9+3) — 27 (8+3+13+3).

Наши: Проворов (28.37/3/0) — -.

23 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.