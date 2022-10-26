Малкин отметился голом в проигранном матче «Питтсбурга» против «Калгари»

«Питтсбург» проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Флэймз» одержали вторую победу подряд, «Пингвинз» потерпели второе кряду поражение.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 43 секунды, сделал 6 бросков и 1 силовой прием, а также забросил одну шайбу. Это его четвертый гол в сезоне.

«Калгари» идет на 2-м месте в Западной конференции — 10 очков. «Питтсбург» располагается на 3-й строчке — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Кадри — 3 (Манджапане, Дюбе), 14:11 — 1:0. Кадри — 4, 17:41 — 2:0. Юбердо — 1 (бол., Андерссон, Кадри), 23:00 — 3:0. Малкин — 4 (бол., Картер, Unknown), 24:32 — 3:1. Стоун — 2 (Лучич, Ритчи), 31:20 — 4:1.

Вратари: Маркстрем — Десмит.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (20+4+11) — 33 (6+21+6).

Наши: Задоров (20.37/1/+2) — Малкин (19.43/6/0).

26 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 628 зрителей.