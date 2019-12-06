«Калгари» переиграл «Баффало»

«Калгари» на своем льду выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Флэймз» одержали третью победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Баффало» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Райнхарт — 10 (Ристолайнен, Улофссон), 3:29 — 0:1. Годро — 6 (бол., Монахэн, Ткачак), 16:42 — 1:1. Ридер — 2 (мен., Райан), 31:18 — 2:1. Монахэн — 7 (Баклунд, Андерссон), 35:02 — 3:1. Лучич — 1 (Райан, Дюбе), 43:58 — 4:1. Маккейб — 2 (Улофссон), 57:16 — 4:2. Айкел — 18 (бол., Монтур, М. Юханссон), 59:12 — 4:3.

Вратари: Риттих — Улльмарк (57:36 — 59:12, 59:18).

Штраф: 16 — 4.

Броски: 29 (9+11+9) — 29 (10+11+8).

6 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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