«Калгари» перед матчем с «Оттавой» провел праздничную церемонию в честь 1000-го матча Лучича в НХЛ

«Калгари» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» провел праздничную церемонию в честь форварда Милана Лучича, который провел 1000-й матч в лиге.

Юбилейным для 32-летнего канадца стал матч против «Торонто» (3:2 ОТ), который прошел 14 апреля. В соответствии с протоколами COVID-19, лига посоветовала команде гостей оставаться в своей раздевалке до завершения церемонии.

На счету Лучича 1002 матча в НХЛ, в которых он набрал 538 (213+325) очков.