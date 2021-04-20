«Калгари» перед матчем с «Оттавой» провел праздничную церемонию в честь 1000-го матча Лучича в НХЛ
04:26
«Калгари» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» провел праздничную церемонию в честь форварда Милана Лучича, который провел 1000-й матч в лиге.
Юбилейным для 32-летнего канадца стал матч против «Торонто» (3:2 ОТ), который прошел 14 апреля. В соответствии с протоколами COVID-19, лига посоветовала команде гостей оставаться в своей раздевалке до завершения церемонии.
На счету Лучича 1002 матча в НХЛ, в которых он набрал 538 (213+325) очков.
Tonight's look for warm-ups ?#Looch1000 | #CofRed pic.twitter.com/dIy3oFqXV1— Calgary Flames (@NHLFlames) April 20, 2021
The locker room has a different look ahead of tonight's #Looch1000 ceremony! pic.twitter.com/QbdJPJvfyl— Calgary Flames (@NHLFlames) April 19, 2021
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