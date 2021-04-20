Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» перед матчем с «Оттавой» провел праздничную церемонию в честь 1000-го матча Лучича в НХЛ

04:26
Милан Лучич. Фото ХК «Калгари»
Милан Лучич. Фото ХК «Калгари»
Теги:

«Калгари» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» провел праздничную церемонию в честь форварда Милана Лучича, который провел 1000-й матч в лиге.

Юбилейным для 32-летнего канадца стал матч против «Торонто» (3:2 ОТ), который прошел 14 апреля. В соответствии с протоколами COVID-19, лига посоветовала команде гостей оставаться в своей раздевалке до завершения церемонии.

На счету Лучича 1002 матча в НХЛ, в которых он набрал 538 (213+325) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд