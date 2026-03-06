«Оттава» победила «Калгари», Зуб сделал голевую передачу

«Калгари» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Игра прошла на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей. Теперь у 30-летнего россиянина 20 (4+16) очков в 60 играх этого сезона.

У гостей забили Ларс Эллер, Дилан Козенс, Тим Штюцле и Шейн Пинто. Единственный гол «Флэймз» на счету Мартина Поспишила.

«Оттава» набрала 69 очков в 61 матче и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Калгари» потерпел четвертое поражение подряд и с 55 очками в 61 игре идет на 15-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 05:00. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Оттава

