Сегодня, 07:36

«Оттава» победила «Калгари», Зуб сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Артем Зуб против Егора Шаранговича.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Калгари» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Игра прошла на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей. Теперь у 30-летнего россиянина 20 (4+16) очков в 60 играх этого сезона.

У гостей забили Ларс Эллер, Дилан Козенс, Тим Штюцле и Шейн Пинто. Единственный гол «Флэймз» на счету Мартина Поспишила.

«Оттава» набрала 69 очков в 61 матче и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Калгари» потерпел четвертое поражение подряд и с 55 очками в 61 игре идет на 15-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
6 марта, 05:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Оттава

Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Оттава Сенаторз
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
