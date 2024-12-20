«Калгари» в овертайме уступил «Оттаве»
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Оттаве» в овертайме со счетом 2:3.
В составе хозяев отличились Блэйк Коулмэн и Джонатан Юбердо. У «Сенаторз» шайбы забросили Ник Казинс, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак.
После этого матча «Калгари» с 37 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Оттава» с 36 очками — на восьмой строчке «Востока».
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«Калгари» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Коулмэн — 7 (Бол, Коронато), 12:14 — 1:0. Казинс — 4 (Сандерсон, Хэмоник), 19:00 — 1:1. Грейг — 3 (мен.), 46:24 — 1:2. Юбердо — 12 (бол., Коронато, Зари), 47:16 — 2:2. Ткачак — 16 (Штюцле, Ульмарк), 60:55 — 2:3.
Вратари: Владарж — Ульмарк.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 31 (8+9+13+1) — 29 (7+12+7+3).
Наши: — .
20 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17271 зритель.
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|31
|19
|12
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|4
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|18
|15
|36
|5
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|31
|15
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|6
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|1
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|20
|11
|43
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|4
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|20.12
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Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
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Коламбус – Нью-Джерси
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|20.12
|03:30
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Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
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Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
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Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
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Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
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Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
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Сан-Хосе – Колорадо
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