«Калгари» обыграл «Оттаву»
«Калгари» на своем льду обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Расмус Андерссон, Элиас Линдхольм, Джонатан Юбердо, Ноа Хэнифин и Тревор Льюис.
За «Сенаторз» единственный гол забил Тим Штюцле.
«Калгари» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. «Оттава» располагается на 11-й строчке на «Востоке» — 70 очков.
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«Калгари» — «Оттава» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Андерссон — 9 (мен., Баклунд, Линдхольм), 12:09 — 1:0. Линдхольм — 20 (бол., Баклунд, Андерссон), 18:26 — 2:0. Штюцле — 32, 25:55 — 2:1. Юбердо — 13 (Кадри, Тоффоли), 27:03 — 3:1. Хэнифин — 5 (Кадри, Юбердо), 33:08 — 4:1. Льюис — 9 (Лучич), 45:30 — 5:1.
Вратари: Маркстрем — Мандолезе.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (16+8+16) — 31 (12+13+6).
Наши: Задоров (15.15/2/0) — Зуб (21.03/0/-1).
13 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|94
|2
|Нью-Джерси
|66
|44
|22
|94
|3
|Рейнджерс
|66
|37
|29
|84
|4
|Питтсбург
|66
|34
|32
|78
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|65
|50
|15
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
|67
|39
|28
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|66
|33
|33
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|66
|30
|36
|69
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|66
|38
|28
|83
|3
|Виннипег
|67
|38
|29
|79
|4
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|5
|Нэшвилл
|64
|33
|31
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|67
|41
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|67
|30
|37
|73
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|13.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3
|13.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|3 : 0
|13.03
|02:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 5
|13.03
|04:00
|
Калгари – Оттава
|5 : 1
|13.03
|04:30
|
Аризона – Миннесота
|5 : 4 ОТ
|13.03
|04:30
|
Анахайм – Нэшвилл
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|65
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|67
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25