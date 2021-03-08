«Оттава» в серии буллитов обыграла «Калгари», у Зайцева результативная передача

«Оттава» в матче регулярного сезона НХЛ 8 марта в серии буллитов одержала победу над «Калгари» (4:3).

Результативной передачей во встрече отличился российский защитник «сенаторов» Никита Зайцев, другой российский игрок «Оттавы» — Артем Анисимов — не реализовал послематчевый буллит. У «Флеймс» голевым пасом отметился защитник Никита Нестеров.

После этой победы «Оттава» продолжает находится на последнем месте в Северном дивизионе с 19 очками, у «Калгари» пятая позиция (25 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Оттава» — 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: К. Браун — 6 (Шабо, Ткачак), 13:48 — 0:1. Дзингел — 4 (Тирни, Райлли), 15:56 — 0:2. Джиордано — 3 (Ткачак, Нестеров), 23:41 — 1:2. Уайт — 7 (Пол, Зайцев), 27:09 — 1:3. Годро — 11 (бол., Манджапане, Ткачак), 43:27 — 2:3. Хэнифин — 2 (Дюбе, Линдхольм), 52:17 — 3:3.

Победный буллит: Батерсон.

Вратари: Маркстрем — Мюррей.

Штраф: 11 — 25.

Броски: 34 (6+9+16+3) — 22 (7+11+3+1).

Наши: Нестеров (12.55/1/+1) — Анисимов (6.21/0/0), Дадонов (13.52/0/0), Зайцев (25.47/1/0), Зуб (20.13/1/0).

8 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.