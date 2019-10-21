«Калгари» одержал волевую победу над «Анахаймом»

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари» — 1:2. У хозяев отличился Якоб Сильверберг, у гостей — Майкл Стоун и Микаэль Баклунд. Голкипер «огоньков» Кэм Тэлбот отразил 29 бросков из 30.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Сильверберг — 5 (Линдхольм, Мэнсон), 20:12 — 1:0. Стоун — 1 (Годро, Броди), 35:32 — 1:1. Баклунд — 2 (Ткачак, Чарник), 48:57 — 1:2.

Вратари: Гибсон (58:54) — Тэлбот.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 30 (9+10+11) — 29 (11+12+6).

Наши: — - -.

21 октября. Анахайм. Honda Center.

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