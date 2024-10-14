«Калгари» одержал три победы на старте сезона НХЛ в 6-й раз в истории клуба

«Калгари» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Флэймз» одержали три победы подряд на старте сезона НХЛ в шестой раз в истории клуба. Рекордными являются четыре победы подряд — в сезонах-1993/94 и 2009/10. По три победы подряд «Калгари» одерживал в сезонах-1989/90, 1990/91 и 2022/23.

Канадский клуб набрал 6 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.