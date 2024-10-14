«Калгари» одержал три победы на старте сезона НХЛ в 6-й раз в истории клуба
«Калгари» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
«Флэймз» одержали три победы подряд на старте сезона НХЛ в шестой раз в истории клуба. Рекордными являются четыре победы подряд — в сезонах-1993/94 и 2009/10. По три победы подряд «Калгари» одерживал в сезонах-1989/90, 1990/91 и 2022/23.
Канадский клуб набрал 6 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|3
|3
|0
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
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19.10
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|1 : 4
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|2 : 0
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|3 : 1
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|- : -
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
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