«Калгари» одержал десять побед подряд и повторил рекорд франшизы

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:1.

Для «Флэймз» это десятая победа подряд, что стало повторением рекорда франшизы по победной серии. В последний раз «Калгари» выиграл 10 встреч подряд в сезоне-2016/17.

После этого матча «Калгари» с 66 очками занимает второе место в Западной конференции, «Виннипег» с 52 очками — на 11-й строчке.