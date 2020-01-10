НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» одержал четвертую победу кряду, обыграв «Миннесоту»

07:44

«Калгари» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это четвертая подряд победа «Флэймз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Райан — 8 (бол., Хэнифин, Баклунд), 4:39 — 1:0. Цуккарелло — 11 (Стэлок), 20:38 — 1:1. Годро — 12 (Монахэн, Андерссон), 29:38 — 2:1.

Вратари: Тэлбот — Стэлок (57:50).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (17+14+6) — 43 (14+15+14).

10 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир