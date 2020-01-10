«Калгари» одержал четвертую победу кряду, обыграв «Миннесоту»
07:44
«Калгари» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это четвертая подряд победа «Флэймз».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Райан — 8 (бол., Хэнифин, Баклунд), 4:39 — 1:0. Цуккарелло — 11 (Стэлок), 20:38 — 1:1. Годро — 12 (Монахэн, Андерссон), 29:38 — 2:1.
Вратари: Тэлбот — Стэлок (57:50).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (17+14+6) — 43 (14+15+14).
10 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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