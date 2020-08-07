«Калгари» обыграл «Виннипег» и вышел в первый раунд Кубка Стэнли

«Калгари» в четвертом матче квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграл «Виннипег» со счетом 4:0.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Флеймз», команда пробилась в первый раунд Кубка Стэнли.

НХЛ

Плей-офф. Квалификационный раунд. Четвертый матч

«Виннипег» — «Калгари» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Дюбе — 1 (Густафссон, Монахэн), 3:21 — 0:1. Беннетт — 2 (Хэнифин, Ткачак), 19:59 — 0:2. Монахэн — 2 (п.в., Ридер, Райан), 56:59 — 0:3. Андерссон — 1 (п.в., Лучич, Беннетт), 57:18 — 0:4.

Вратари: Хеллебайк (55:59 — 56:59, 57:10 — 57:18) — Тэлбот.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 31 (11+8+12) — 34 (8+19+7).

Наши: Куликов (19.55/4/-1) — -.

7 августа. Эдмонтон. Rogers Place.